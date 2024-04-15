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Канада летом начнет передачу Украине 450 беспилотников SkyRanger, - Минобороны

Фото: беспилотник SkyRanger (unmanned-aerial.com)
Автор: Татьяна Степанова

Канада летом начнет передачу Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger, а Литва выделит 3 млн евро на FPV-дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, на состоявшемся накануне заседании руководящей группы "коалиции дронов" Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и неотложных потребностях для отражения атак врага.

По результатам заседания:

  • Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.
  • Литва выделит 3 млн евро на производство FPV-дронов для Украины.
  • Нидерланды подтвердили намерения контрактования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 миллионов евро в сотрудничестве с Данией и Германией.
  • Германия передаст разведывательные дроны VECTOR 211.

"Ситуация на фронте меняется каждый день, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас", - заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в свою очередь призвал собравшихся ежедневно помнить, что война продолжается, поэтому время всем участникам присоединиться к поддержке инициативы, которая набирает обороты и ожидает присоединения новых стран.

Коалиция дронов

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.

Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.

  • Швеция;
  • Дания;
  • Германия;
  • Литва;
  • Эстония;
  • Нидерланды.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

Как сообщил Умеров, коалиция дронов официально стартовала 17 февраля.

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