Канада летом начнет передачу Украине 450 беспилотников SkyRanger, - Минобороны

Канада летом начнет передачу Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger, а Литва выделит 3 млн евро на FPV-дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как сообщается, на состоявшемся накануне заседании руководящей группы "коалиции дронов" Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и неотложных потребностях для отражения атак врага.
По результатам заседания:
"Ситуация на фронте меняется каждый день, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас", - заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в свою очередь призвал собравшихся ежедневно помнить, что война продолжается, поэтому время всем участникам присоединиться к поддержке инициативы, которая набирает обороты и ожидает присоединения новых стран.
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.
Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.
Как сообщил Умеров, коалиция дронов официально стартовала 17 февраля.
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