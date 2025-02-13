НХЛ объявила дату Кубка мира и готова пригласить россиян

Дирекция Национальной хоккейной лиги объявила о намерениях провести Кубок мира в феврале 2028 года и раскрыла контуры турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic .

Соревнования для национальных сборных под эгидой НХЛ в последний раз состоялось в 2016 году. Турниры, которые были анонсированы на 2020 и 2022 годы срывались по разным причинам.

Теперь лига хочет, чтобы Кубок мира проходил один раз в два года - между зимними Олимпиадами. А сборные участвовали сильнейшими составами, включая звезд НХЛ, которые обычно не выступают на чемпионатах мира.

Известно, что на турнир пригласят восемь команд, однако состава участников пока нет. Понятно, что соревнования не обойдутся без сборных Канады и США, с большой вероятностью пригласят команды Швеции, Финляндии и Чехии. В НХЛ также заявили, что готовы пригласить на соревнования сборную России, если к тому времени Международная федерация хоккея (IIHF) снимет с нее бан.

IIHF отстранила команды России и Беларуси от соревнований на всех уровнях с 28 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако НХЛ, несмотря на многочисленные призывы, не решилась на отказ от услуг хоккеистов из этих стран. Список россиян, которые играют в заокеанской лиге ежегодно увеличивается.

Велись даже дискуссии о возможности участия "сборной российских звезд НХЛ" в Турнире наций - своеобразном эрзац-варианте Кубка мира. Однако до легализации российской команды дело не дошло.

В соревновании, стартовавшем в ночь на 13 февраля, участвуют только хоккеисты США, Канады, Швеции и Финляндии, выступающие в НХЛ.

Кубок мира: что известно

Турнир был организован в 1976 году под названием Кубок Канады. Долгое время он оставался единственным соревнованием, где могли пересечься профессиональные хоккеисты из Северной Америки и формальные любители из Европы и СССР.

Кубок Канады провели пять раз - с 1976 по 1991 годы. Четыре победы одержала сборная Канады, один раз успех праздновали хоккеисты Советского Союза.

В 1996 году вместо Кубка Канады официально учредили Кубок мира. Под этой маркой соревнование состоялось трижды - в 1996, 2004 и 2016 годах. Первый КС выиграла команда США, затем дважды триумфовали канадцы.