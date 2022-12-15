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Канада возобновила санкции против турбин для "Северного потока"

Фото: Канада возобновила санкции против турбин для "Северного потока" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канадские власти восстановили действие санкций в отношении турбин для газопровода "Северный поток".

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее Twitter.

Канада отозвала разрешение на выдачу турбин.

"Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью позволить вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте в Монреале", - заявила она.

Напомним, Канада сделала исключение из санкций против России и передала в Германию турбину Siemens для Nord Stream-1. Всего в Канаде находилось шесть таких турбин, которые проходили техобслуживание в Монреале.

Одна из турбин прибыла в Германию, однако в "Газпроме" заявили, что они якобы не могут ее получить.

В компании Siemens позже заявляли, что Россия намеренно тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта.

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КанадаСанкции против России