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Канада выделит еще один транспортный самолет для доставки военной помощи Украине

Фото: министр обороны Канады Анита Ананд (thestar.com)
Автор: Константин Широкун

Канада увеличит возможности своего ключевого транспортного узла в Шотландии для ускорения доставки военного оборудования в Украину и другие страны Восточной Европы.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

"Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военного оборудования, поставляя его еще больше", - отметила Ананд.

По ее словам, министерство обороны передислоцирует на аэродром в городке Прествик в Шотландии, где базируется контингент канадских ВВС, третий транспортный самолет СС-130, а количество личного состава будет увеличено до 55 человек.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины - это нарушение международного права, которое приведет к эскалации войны.

Также ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объявление Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение терпит крах.

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