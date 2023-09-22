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Канада выделила почти полмиллиарда долларов помощи Украине: на что пойдут деньги

Фото: Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада сегодня, 22 сентября, объявила о предоставлении долгосрочной помощи Украине на сумму 482,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства Канады Джастина Трюдо.

Отмечается, что эта помощь рассчитана на три года.

Трюдо заявил, что часть денег будет потрачена на строительство 50 бронемашин и 50 санитарных машин. 

Также Канада направит своих инструкторов и техников для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Помощь от Канады

Ранее СМИ сообщали, что федеральное правительство объявит о дополнительной военной помощи Украине в размере 650 миллионов долларов (482,6 млн долларов США) в течение следующих нескольких лет.

В рамках этих денег Канада поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.

Зеленский в Канаде

Сегодня утром премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил встречу с президентом Украины. Согласно данным канадского правительства, стороны обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Канаду, ожидаются его переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо по реализации формулы мира и не только.

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