Канада ударила санкциями по компании, поставляющей военную технику Росгвардии

Речь идет об оборонной компании Streit Group, производящей бронированные транспортные средства и другую военную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Канады Аниты Ананд в Х.
Канада принимает санкции против этой компании на основании многочисленных подтверждений. Ведь Streit Group снабжает изготовленные ею бронированные транспортные средства для Российской национальной гвардии.
"Росгвардия принимает участие в войне России против Украины", - подчеркнула Ананд.
В МИД Канады отметили, что объявленные санкции снизят военный потенциал России в войне против Украины. Потому что нарушат и ограничат способность Streit Group поставлять военные технологии и оборудование в Россию.
"Канада остается непреклонной в своей приверженности суверенитету, территориальной целостности и народу Украины, который продолжает защищать свою страну и свои права в условиях жестокой агрессии со стороны России", - говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Канаду за подобное решение.
"Каждая компания, которая поставляет технологии, оборудование или комплектующие в российский ВПК, способствует поддержанию ее агрессивной войны против Украины и должна понести за это ответственность", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина получила от Канады обширный пакет помощи для защиты неба. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление дополнительных оборонных средств.
Также стало известно, что Украина и Канада договорились о запуске совместного производства дронов для ВСУ. Предприятие будет создано на территории Канады.