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Канада срочно закупит системы ПВО и противотанковые комплексы: куда направит

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Среда 15 марта 2023 01:11
Канада срочно закупит системы ПВО и противотанковые комплексы: куда направит Фото: Канада закупит системы ПВО и противотанковые комплексы (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада в срочном порядке закупит современные комплексы ПВО и противотанковое вооружение, и передаст его своим военным, дислоцированным в Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Канады.

“Канада закупит системы ПВО, средства противодействия непилотируемым летательным аппаратам и противотанковые комплексы в рамках неотложных операционных потребностей. Срочная закупка этого оборудования улучшит возможности самозащиты военнослужащих, размещённых в Восточной Европе в рамках операции REASSURANCE”, - говорится в сообщении оборонного ведомства Канады.

В Минобороны также отметили, что современные системы позволят канадским военным эффективно уничтожать основные боевые танки, а средства противовоздушной обороны должны дать им возможность поражать штурмовики и БПЛА в радиусе их действия.

Все контракты на поставку вооружения будут быть заключены до конца текущего года. Информация о том, сколько Канада потратит на эти системы вооружения, держится в секрете.

Ранее сообщалось, что канадское правительство обсуждает передачу Украине сотен современных разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Также напомним, что Канада выделяет Украине 3 млн канадских долларов на разминирование территории страны.

Кроме того, Трюдо ранее заявлял, что Оттава готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

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