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Канада упростила процесс иммиграции для граждан Сирии и Турции

Фото: Канада упростила процесс иммиграции для граждан Сирии и Турции (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Канада упростила процесс иммиграции для граждан Турции и Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet Daily News .

Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер заявил, что турки и сирийцы получат возможность подавать документы на получение разрешения на работу. С ним они смогут работать на любого работодателя в течение определенного времени.

"Мы принимаем новые меры, благодаря которым гражданам Турции и Сирии будет проще продлить их пребывание в Канаде и быть со своими семьями, продолжая работать и учиться в безопасной среде", - сказал он.

Напомним, что в Турции планируют построить 300 тысяч домов для пострадавших от землетрясения людей.

К слову, ущерб от землетрясений оценивается в 80 миллиардов долларов . В результате подземных толчков разрушены многие дома.

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