Канада упростила процесс иммиграции для граждан Сирии и Турции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet Daily News .

Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер заявил, что турки и сирийцы получат возможность подавать документы на получение разрешения на работу. С ним они смогут работать на любого работодателя в течение определенного времени.

"Мы принимаем новые меры, благодаря которым гражданам Турции и Сирии будет проще продлить их пребывание в Канаде и быть со своими семьями, продолжая работать и учиться в безопасной среде", - сказал он.