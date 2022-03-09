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Канада збирається відправити Україні ще одну партію військової техніки

Автор: Наталія Юрченко

Канада збирається відправити до України чергову партію високоспеціалізованого озброєння. Про це під час переговорів домовилися прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трюдо в Twitter.

"Я повідомив йому, що Канада відправить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки. Ми також обговорювали санкції проти Росії та гуманітарну допомогу Україні", - зазначив очільник уряду.

Крім того Трюдо додав, що запросив Зеленського виступити перед парламентом Канади.

"Канадці надихнулися хоробрістю та стійкістю українців і лідерством, яке продемонстрував президент, і я знаю, що вони (парламентарі, - ред.) хочуть почути від нього прямі слова", - заявив Трюдо.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розкритикував США за блокування поставок польських літаків в Україну.

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