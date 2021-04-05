Канада рекомендує не літати над східною Україною і Кримом
Уряд Канади оновило рекомендації щодо польотів над Україною. Канадським авіакомпаніям рекомендували дотримуватися великої обережності при польотах над Україною і не заходити в певні райони країни.
Так, канадським літакам не рекомендується здійснювати польоти над східною Україною і Кримом з-за нестабільної ситуації з безпекою в країні.
"Існує потенційний ризик від підвищеної військової активності та спеціального протиповітряного озброєння на Кримському півострові, а також загроза, пов'язана з прорахунками і непорозумінням", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, канадським літакам рекомендували не входити в повітряний простір над Сімферополем та Дніпропетровською областю, а також проявляти велику обережність у небі над Києвом, Одесою і Львовом.
Нагадаємо, як писало РБК-Україна, що Збройні сили посилили захист повітряного простору на північному заході України.
Раніше в генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що ризик відкритої агресії РФ проти України існує завжди.