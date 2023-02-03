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Канада вместе с союзниками обсудила поставки в Украину танков Leopard 2 - министр обороны

Фото: Канада вместе с союзниками обсудила поставки в Украину танков Leopard 2 (defensie.nl)
Автор: Олег Васкив

Ряд министров обороны стран-союзников 3 февраля провели встречу, на которой обсудили военную помощь для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Канады Аниты Ананд.

"Встретилась с коллегами из Финляндии, Нидерландов, Португалии, Испании, Германии и Швеции для обсуждения материального обеспечения военного оборудования, которое мы присылаем в Украину, в том числе основных боевых танков Leopard 2", - отметила чиновник.

Анад указала, что для поддержки Украины союзники дальше будут совместно работать над учебой, запасными деталями и боеприпасами.

Напомним, 26 января Канада официально анонсировала передачу Украине четырех танков Leopard 2.

Позже украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канадским премьер-министром Джастином Трюдо потребности Киева в бронетехнике, артиллерии и авиации.

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