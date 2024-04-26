Канада профинансирует дополнительную поставку дронов и боеприпасов для Украины

Канада передаст Украине 3 миллиона канадских долларов (2,1 долларов США) на производство дронов ее отечественной оборонной промышленностью.

"Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов в Украине, и это пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией", - сообщил министр.

Также Блэр сообщил, что Канада вносит дополнительный взнос в размере около 13 миллионов канадских долларов (9,5 млн долларов США) на инициативу Чехии по закупке и доставке боеприпасов для Украины. Теперь общий вклад Канады в эту инициативу составляет более 38,7 млн долларов.

Еще Канада решила увеличить количество дронов SkyRanger, которое планировала передать Украине. По плану ВСУ получат 900 беспилотников, что на 100 штук больше первоначального плана.