Канада закликала дотриматися повного припинення вогню на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ Канади закликали дотримуватися встановленого режиму припинення вогню на Донбасі. Росію закликають забезпечити дотримання тиші бойовиками.

Про це йдеться в заяві МЗС Канади в Twitter.

Наголошується, що Канада ретельно слідкує за виконанням режиму припинення вогню на сході країни та вітає зусилля щодо просування миру.

"Ми закликаємо Росію забезпечити дотримання збройними формуваннями своїх зобов'язань; повне припинення вогню має вирішальне значення", - йдеться в заяві.

Раніше у ЄС назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі і заявили, що РФ має стати "частиною рішення" якщо хоче, щоб Європейський союз зняв санкції.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі набрала чинності нова угода про припинення вогню.

В Офісі президента України нинішнє припинення вогню на Донбасі називають наймасштабнішим за час війни.