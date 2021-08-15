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Канада візьме участь у саміті Кримської платформи

Автор: Сергій Пишкін

Спікер Сенату Джордж Ф’юрі представлятиме Канаду під час саміту Кримської платформи. Країна підтвердила свою участь у зустрічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Кримської платформи.

"Дякуємо за високий рівень і за реальну - не декоративну - підтримку нашої боротьби!", - відзначив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Зауважимо, що через ймовірні дострокові парламентські вибори, участь країни у саміті Кримської платформи була під питанням. Спікер Сенату є найвищою політичною посадою в країні під час виборчої компанії й формування нового уряду.


Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 42.

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Кримська платформаКанадаУкраїна