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Канада будет работать с Катаром, чтобы освободить заложников, удерживаемых ХАМАС, - Трюдо

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Канада продолжит сотрудничество с Катаром, чтобы обеспечить освобождение заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Глава канадского правительства отметил, что Канада будет продолжать работать с Катаром, чтобы обеспечить освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, после того, как боевики отпустили двух американских граждан.

"Вчера были освобождены два гражданских американца, которых ХАМАС взял в заложники. Канада приветствует такое развитие событий и благодарит Катара за помощь", - сказал Трюдо.

20 октября боевики ХАМАС отпустили двух заложниц мать и дочь Джудит и Натали Раанан, похищенных во время нападения на юг Израиля 7 октября.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в заложниках ХАМАС находится более 200 человек. Они содержатся на территории Сектора Газа.

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Стоит отметить, что спикер ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.

21 октября между Сектором Газа и Египтом заработал пункт пропуска "Рафах". Однако им проехали всего 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Иностранцев не смогли эвакуироваться из-за КПП.

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