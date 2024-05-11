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Канада подтвердила участие в Глобальном саммите мира

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канада примет участие в первом Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Первый саммит мира для Украины состоится в июне, и Канада примет в нем участие. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к другим мировым лидерам для достижения нашей общей цели - справедливого и прочного мира для Украины", - заявил он. 

Глобальный саммит мира

В этом году впервые состоится саммит высокого уровня, посвященный украинской программе мира. Украина пригласила к участию в этом событии более 150 стран.

Ожидается, что на саммите будет представлен украинская формула мира, которая предусматривает деоккупацию всех украинских территорий, вывод российских войск и привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях.

Важно отметить, что Киев не планирует приглашать Россию на первый саммит. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявлял, что участие РФ возможно лишь на втором заседании в рамках данной модели. Это решение основывается на том, что Россия пока не демонстрирует готовности к искреннему диалогу и мирному урегулированию.

Подробнее о том, что планируется обсудить на саммите - читайте в материале РБК-Украина.

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