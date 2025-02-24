Канада передаст Украине еще 25 БМП LAV III и четыре авиационных тренажера для F-16, - Трюдо

Украина получит от Канады еще 25 БМП LAV III. Также будут переданы четыре авиационных тренажера для F-16.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пленарного заседания "Поддерживай Украину".

По его словам, соответствующее вооружение поступит в Украину в ближайшие месяцы.

"Мы также передаем первую часть помощи в размере 5 миллиардов долларов, которая финансируется за счет поступлений от замороженных российских активов", - добавил он.

Что известно о БМП LAV III

LAV III (Light Armored Vehicle III) - это канадская боевая машина пехоты, разработанная на основе швейцарской MOWAG Piranha III. Она используется армией Канады и несколькими другими странами как основная бронированная платформа для механизированных подразделений. Машина оснащена мощным дизельным двигателем, обеспечивающим высокую маневренность, и имеет колесную формулу 8×8, что позволяет ей эффективно действовать как на дорогах, так и на пересеченной местности.

Основным вооружением LAV III является 25-мм автоматическая пушка M242 Bushmaster, установленная в двухместной башне, а также спаренный 7,62-мм пулемет и дополнительный пулемет на крыше. Машина имеет мощную броню, которая обеспечивает защиту от пуль, осколков и взрывных устройств, а также может быть дополнительно оснащена керамическими бронепластинами. Кроме того, она оборудована современной системой управления огнем и ночным видением, что позволяет вести эффективный бой в различных условиях.

LAV III способна перевозить до семи пехотинцев, обеспечивая им высокую мобильность и защиту в боевых условиях. Она широко использовалась в миротворческих и боевых операциях, в частности в Афганистане, где зарекомендовала себя как надежная и хорошо защищенная машина. Благодаря модульной конструкции ее можно легко модернизировать, что позволяет продлевать срок службы и адаптировать к современным вызовам на поле боя.