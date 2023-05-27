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Канада передаст Украине почти 5 тысяч автоматов и миллион патронов

Фото: Канада скоро передаст Украине 4800 автоматов и миллион патронов (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Антон Малиновский

Канада в ближайшие недели передаст Украине 4800 автоматов и миллион патронов к ним - этот транш является частью пакета вооружения, о передаче которого объявляли в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте правительства Канады.

В сообщении говорится, что доставка объявленного ранее пакета производится по графику.

"Пулеметы, штурмовые винтовки, наборы для чистки и магазины уже были доставлены в Украину, а 1 миллион патронов калибра 5,56 мм и 4800 автоматов должны прибыть в ближайшие недели", - заявили в правительстве.

В общей сложности этот пакет предусматривал передачу 21 тысячи стрелкового оружия и 2,4 млн патронов к ним.

Помощь от Канады

Канада является одной из многих стран, систематически помогающих Украине в войне против России, передавая вооружение и технику.

Например, Канада присоединилась к "танковой коалиции",передав Украине восемь танков Leopard 2. Кроме этого, страна выразила готовностьобучать украинских пилотов руководить истребителями.

А вчера, 26 мая, стало известно о передаче по Канаде Украине 43 ракет класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия AIM-9.

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