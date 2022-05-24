RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада передасть Україні понад 20 тисяч снарядів для американських гаубиць M777

Фото: снаряди до гаубиці M777 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Іван Носальський

Уряд Канади вирішив передати ЗСУ понад 20 тисяч снарядів для нових американських гаубиць M777. Постачання розпочнеться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Аніти Ананд під час брифінгу.

"Сьогодні я оголошую про черговий пакет канадської військової допомоги Україні. Я можу підтвердити, що Канада закупила понад 20 тисяч 155-міліметрових снарядів", - сказала вона.

Також чиновниця наголосила, що ці снаряди призначені для раніше поставлених в Україну західними країнами гаубиць М777. Відправлення військової допомоги очікуються вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 квітня Канада відправила в Україну гаубиці типу M777, снаряди до них, а також бронебійні снаряди для протитанкових рушниць Carl Gustaf. За інформацією канадського уряду, це озброєння вже передано українській армії.

Також ми писали, що 21 травня американські військові завантажили нову партію гаубиць типу M777 для ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News