Канада засудила Іран за неналежне розслідування катастрофи МАУ

Він зазначив, що Іран несе відповідальність за безпеку власного повітряного простору.

"Я хочу публічно рішуче засудити уряд Ісламської Республіки Іран за його дії, які призвели до вбивства 176 невинних людей, за його ставлення до трагедії і за нездатність дати відповідь після", - сказав Альгабра.

Міністр додав, що Іран не вжив усіх практичних заходів щодо запобігання трагедії.

За його словами, Канада має намір незабаром запропонувати ІКАО прийняти ряд змін до Правил проведення розслідування авіаційних інцидентів.