Одна из стран объявила об изменениях для украинских беженцев: что надо знать

Условия продления статуса

Министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер 27 февраля 2025 года объявил, что украинцы и их семьи, прибывшие в Канаду по программе CUAET до 31 марта 2024 года, могут подать заявку на продление своего статуса до 31 марта 2026 года.

Это позволит им получить новое разрешение на работу сроком до 3 лет или разрешение на обучение по стандартным условиям.

Условия продления статуса:

возможность подать заявку на новое разрешение на работу;

продление разрешения на работу;

получение нового разрешения на обучение;

возобновление статуса посетителя или студента без изменений в процедуре.

Сейчас все украинцы, которые находятся под временной защитой в Канаде, и члены их семей имеют право до 31 марта 2025 года на бесплатные услуги поселения, включающие языковые курсы, трудоустройство и консультации по адаптации.

"Канада остается преданной поддержке народа Украины и их семей, поскольку война продолжается. Вот почему с помощью этого расширения мы стремимся предложить защиту, признавая долгосрочную цель для многих вернуться домой, когда это будет безопасно. Мы продолжаем поддерживать Украину и ее народ", - заявил министр иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер.

Как действует программа CUAET

Программу CUAET запустили в марте 2022 года для оказания помощи украинцам, которые бегут от войны. За это время почти 300 тысяч украинцев воспользовались этой возможностью для переезда в Канаду.

Участники программы получали временную финансовую помощь и временное жилье. Все участники CUAET должны подать заявку на продление своего статуса до окончания срока действия текущего разрешения на работу или учебу.

Если они подают заявку до истечения срока действия, они могут продолжать работать или учиться с сохраненным статусом, пока программа не примет решение по их заявке. Каждый случай рассматривается индивидуально.