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Канада направит в Польшу 40 саперов для обучения украинских солдат

Фото: Канада направит в Польшу 40 саперов для обучения украинских солдат (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада направит в Польшу дополнительно 40 боевых инженеров и саперов для помощи в обучении украинских солдат и офицеров в рамках обязательства по увеличению военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С 2015 года Вооруженные силы Канады обучили более 33 тысяч украинских военных, но с февраля приостановили некоторые учебные мероприятия.

"Сегодня я объявляю, что в ближайшие недели Канада направит в Польшу около 40 саперов, чтобы помочь Войскам Польши обучить украинских саперов инженерной разведке, взрывным работам, минированию и разминированию", — заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Ананд подчеркнула, что новая группа инструкторов расширит сотрудничество канадских и украинских военных.

Ранее мы писали, что Канада увеличит возможности своего ключевого транспортного узла в Шотландии для ускорения доставки военного оборудования в Украину и другие страны Восточной Европы.

Также сообщалось, что Канада передала Украине 450 млн канадских долларов (или 349 млн американских долларов) помощи на закупку газа к отопительному сезону.

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