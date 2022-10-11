Канада направит в Польшу 40 саперов для обучения украинских солдат

Канада направит в Польшу дополнительно 40 боевых инженеров и саперов для помощи в обучении украинских солдат и офицеров в рамках обязательства по увеличению военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С 2015 года Вооруженные силы Канады обучили более 33 тысяч украинских военных, но с февраля приостановили некоторые учебные мероприятия. "Сегодня я объявляю, что в ближайшие недели Канада направит в Польшу около 40 саперов, чтобы помочь Войскам Польши обучить украинских саперов инженерной разведке, взрывным работам, минированию и разминированию", — заявила министр обороны Канады Анита Ананд. Ананд подчеркнула, что новая группа инструкторов расширит сотрудничество канадских и украинских военных.