Канада предоставит больше помощи для разминирования Украины

Канада предоставит еще больше помощи для разминирования освобожденных территорий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Разговаривал с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли", - говорится в сообщении.
Кулеба пояснил, что они обсуждали следующие шаги после министерской встречи G7. Также обсудили подготовку к саммиту Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже на следующей неделе и саммиту Франкофонии на Джерби.
"Приятно знать, что Канада предоставит еще больше помощи для разминирования освобожденных территорий", - добавил Кулеба.
Напомним, что Канада готовится принять рекордное количество мигрантов.
Также украинские военные в Британии учатся оказывать помощь под обстрелами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.