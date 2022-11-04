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Канада предоставит больше помощи для разминирования Украины

Фото: Канада предоставит больше помощи для разминирования Украины (flickr com)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада предоставит еще больше помощи для разминирования освобожденных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Разговаривал с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли", - говорится в сообщении.

Кулеба пояснил, что они обсуждали следующие шаги после министерской встречи G7. Также обсудили подготовку к саммиту Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже на следующей неделе и саммиту Франкофонии на Джерби.

"Приятно знать, что Канада предоставит еще больше помощи для разминирования освобожденных территорий", - добавил Кулеба.

Напомним, что Канада готовится принять рекордное количество мигрантов.

Также украинские военные в Британии учатся оказывать помощь под обстрелами.

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