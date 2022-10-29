Украинские военные в Британии учатся оказывать помощь под обстрелами (фото)

Украинские военные на учениях в Великобритании учатся оказывать медицинскую помощь во время обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

Обучения проходит в рамках учебной операции UNIFIER. Новобранцы Сил безопасности учатся спасать собратьев сразу на поле боя под вражеским огнем, а в случае необходимости эвакуировать защитников в более безопасную зону для оказания медицинской помощи.

Учат украинских военных инструкторы 3-го батальона легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й механизированной бригадной группы 3-й дивизии Вооруженных сил Канады.

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Канаде и Великобритании!" - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ в Британии учатся помогать под обстрелами (t.me/ministry_of_defense_ru)