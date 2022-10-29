ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные в Британии учатся оказывать помощь под обстрелами (фото)

Новина українською →
Великобритания, Суббота 29 октября 2022 15:56
Украинские военные в Британии учатся оказывать помощь под обстрелами (фото) Фото: ВСУ в Британии учатся помогать под обстрелами (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные на учениях в Великобритании учатся оказывать медицинскую помощь во время обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

Обучения проходит в рамках учебной операции UNIFIER. Новобранцы Сил безопасности учатся спасать собратьев сразу на поле боя под вражеским огнем, а в случае необходимости эвакуировать защитников в более безопасную зону для оказания медицинской помощи.

Учат украинских военных инструкторы 3-го батальона легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й механизированной бригадной группы 3-й дивизии Вооруженных сил Канады.

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Канаде и Великобритании!" - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ в Британии учатся помогать под обстрелами (t.me/ministry_of_defense_ru)

Напомним, что украинские защитники продолжают обучение по стандартам НАТО в Великобритании. С июля подготовку прошли уже 5 тысяч военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Великобритания Канада
NEWS
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год