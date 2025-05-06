Канада может потерять богатый нефтью регион: в чем причина

Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что в 2026 году проведет референдум о выходе из состава Канады, если петиция граждан наберет необходимое количество подписей.

Глава правительства отметила, что она лично не поддерживает выход провинции из состава Канады и выразила надежду на "путь вперед" для сильной и суверенной Альберты в рамках объединенной Канады.

"Если Оттава по каким-то причинам продолжит атаковать нашу провинцию, как она это делала на протяжении последнего десятилетия, в конечном итоге, это будет решать Альберта. Я приму их решение", - сказала Смит.

Она заявила об этом всего через неделю после того, как премьер-министр Марк Карни привел Либеральную партию к четвертому подряд федеральному правительству. Это также происходит в то время, когда президент США Дональд Трамп продолжает угрожать Канаде тарифами и угрожать превратить страну в 51-й штат.

Объединенное консервативное правительство Смит недавно представило закон, который в случае его принятия, снизит планку, которой должны соответствовать петиционеры, чтобы инициировать провинциальный референдум.

Законопроект меняет правила проведения референдума по народной инициативе, требуя, чтобы петиция была подписана 10% избирателей, имевших право голоса на предыдущих всеобщих выборах, по сравнению с 20% от общего количества зарегистрированных избирателей. Заявители получат 120 дней, а не 90, чтобы собрать необходимые 177 тысяч подписей.

Нефтяные ограничения и шанс на мировую

Смит обвинила предыдущие федеральные либеральные правительства во введении различных законов, которые ограничивают способность Альберты добывать и экспортировать нефть, что, по ее словам, стоило провинции миллиарды долларов. Она также сказала, что не хочет, чтобы федеральное правительство вмешивалось в дела провинции.

"Мы не просим особого отношения или подачек. Мы просто хотим иметь свободу развивать и экспортировать то невероятное богатство ресурсов, которое мы имеем. Свободу выбирать, как предоставлять здравоохранение, образование и другие необходимые социальные услуги нашим людям, даже если это будет сделано не так, как хочет Оттава", - сказала она.

Смит встретилась с канадским премьером Карни и сказала, что у него "есть многообещающие идеи по изменению направления антиресурсной политики его правительства".

Премьер-министр Альберты также заявила, что ее правительство назначит переговорную группу, которая попытается положить конец федеральной политике, которая уже давно раздражает провинцию. Она также возглавит группу "Альберта следующая", которая проведет серию городских собраний, чтобы услышать идеи и жалобы альбертинцев.

Фактор Квебека

Джон Сороски, политолог из Университета МакЮэна в Эдмонтоне, сказал, что, хотя в провинции существует гнев, он не уверен, что это приведет к голосованию за отделение.

"Эти недовольства являются серьезными. Я думаю, что перспективы отделения очень маловероятны", - сказал он.

В 1980 и 1995 годах во франкоязычной провинции Квебек проводились два референдума по отделению, но они провалились.

Сороски считает, что Смит может последовать примеру квебекских политиков, которые использовали угрозу отделения в отношениях с федеральным правительством.

"Я не вижу, что Смит хочет отделения, но я думаю, что для провинции очень полезно иметь "в кармане" идею о том, что есть большое количество недовольных альбертинцев", - сказал он.

Смит отметила, что она будет работать с Карни "добросовестно", но хочет "ощутимых доказательств реальных изменений".