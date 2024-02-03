Канада может передать Украине ракеты CRV7

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр требовал отправить ракеты CRV7 Украине на заседании парламента 2 февраля. Он отметил, что лучше отдать боеприпасы Украине, чем утилизировать.

"Вместо того, чтобы заставить канадцев платить миллионы долларов за вывод из эксплуатации этого оружия, оружие следует отдать Украине, которая может использовать его для защиты суверенитета", - сказал он.

Спикер министра обороны подтвердил, что канадское правительство рассматривает возможность предоставления ракет. Но в ведомстве считают, что прежде чем отправить ракеты в Украину, нужно узнать потребности украинской армии и эффективность ракет.

В Канаде подчеркивают, что проблема с поставкой этих ракет состоит в том, что у страны есть десятки тысяч таких ракет и двигателей к ним, но не все они с боеголовками.

Что известно о ракетах CRV7

В Канаде называются эти ракеты "вооружением холодной войны". Они были изготовлены в 1980-х годах, а сняты с производства в начале 2000-х годов.

CRV7 - авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм со сложным оперением. Она предназначена для ударов по наземным целям.

Министерство обороны Канады имеет 83 303 таких ракет.

Помощь от Канады

Напомним, Канада с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине военную и финансовую помощь. 23 января министр обороны Канады анонсировал новый пакет помощи Украине. В него вошли 10 многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies.

Также в Канаде анонсировали старт учения украинцев на истребителях F-16.

Вчера с рабочим визитом в Киев прибыла министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Жоле в Киеве сделала несколько важных заявлений. В частности, о том, что Украина и Канада обсуждают гарантии безопасности для нашей страны, соглашение уже на финишной прямой, а также создание коалиции для возвращения украинских детей.