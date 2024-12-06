Канада может передать Украине часть огнестрельного оружия, которое запретила у себя

Как заявил министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан, в стране будет введен дополнительный запрет на 324 вида огнестрельного оружия. Данное решение является продолжением предыдущего запрета, который в мае 2020 года охватил 1500 марок и моделей оружия.

"Это означает, что это оружие больше не может быть использовано", - сказал Леблан.

По его словам, это оружие должно быть на поле боя, чем в руках охотников или спортивных стрелков.

Отмечается, что список запрещенного оружия в Канаде был расширен из-за беспокойства общественности, что первоначальный запрет не охватил достаточное количество штурмовых образцов.

В то же время, министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава обратилась к украинской власти, которая заинтересована в определенных образцах оружия.

"Каждая помощь, которую мы можем предложить украинцам, - это шаг к их победе", - заявил Блэр.

Пока не известно, когда в Канаде полностью реализуют запрет и когда Украина сможет получить часть изъятого оружия. Однако федеральное правительство Канады продолжает переговоры с местными властями по выкупу запрещенного оружия у частных владельцев.

Поддержка Канады Украины

С начала полномасштабной войны России против Украины Канада оказала значительную поддержку в военной, гуманитарной и финансовой сферах. Правительство выделило сотни миллионов долларов на поставку оружия, военной техники, амуниции и проведение учений украинских военных в рамках программы UNIFIER. Также Украине были переданы артиллерия, бронетехника и системы ПВО.

Канада активно помогает и на дипломатическом уровне, вводя санкции против России, предоставляя гуманитарную поддержку для беженцев и финансируя восстановление критически важной инфраструктуры.

В сентябре стало известно, что Канада планирует передать Украине современную систему противовоздушной обороны среднего радиуса действия NASAMS. В середине ноября стало известно о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) уже находится в нашей стране.