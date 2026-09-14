Канада хочет получить роль в кредите Украине под замороженные активы РФ

Об этом РБК-Україна со ссылкой на Financial Times.

В Оттаве рассчитывают, что участие в такой схеме одновременно позволит усилить поддержку Украины и углубить отношения страны с Европейским Союзом.

Инициатива рассматривается на фоне продолжающихся дискуссий в Европе о том, как использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Украины.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ западные страны заморозили значительные объемы российских государственных средств в рамках санкций.

Канада при этом стремится теснее координировать свою экономическую и финансовую поддержку Украины с европейскими партнерами. Одной из целей Оттавы является укрепление связей с ЕС.

Речь идет о возможном участии Канады в механизме кредитования Украины, который предполагает использование доходов или стоимости замороженных российских активов в качестве основы для финансирования.

Вопрос использования российских активов остается одним из наиболее сложных для западных стран из-за юридических и финансовых рисков. При этом европейские государства продолжают искать варианты, которые позволили бы направить средства на поддержку Украины, не создавая дополнительных рисков для финансовой системы.

Канада уже является одним из крупнейших западных сторонников Украины и предоставляет Киеву военную, финансовую и другую помощь. Теперь Оттава рассматривает возможность более активного участия в европейском механизме поддержки.

По данным FT, такой шаг может одновременно стать способом для Канады усилить свою роль в поддержке Украины и выстроить более тесные отношения с ЕС.