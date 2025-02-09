Канада усилит связи с ЕС из-за тарифной войны Трампа

В субботу, 8 февраля, министр торговли Канады Мэри Нг провела встречу с руководителем торгового представительства ЕС Марошем Шефчовичем.

"Торговые соглашения - это одно, и мы видели действительно большие цифры. Однако что еще мы можем сделать, чтобы помочь канадскому бизнесу выйти на рынки любой из 27 стран-членов ЕС... и что еще мы можем сделать для того же самого в Канаде?", - отметила министр.

По словам Нг, приоритетными направлениями сотрудничества с Брюсселем станут полезные ископаемые и малый бизнес. В свою очередь ЕС заинтересован в налаживании партнерства с Канадой для поставок кобальта, лития и никеля, которые являются ключевыми для энергетического перехода. Это нужно для уменьшения зависимости в поставках этих металлов от Китая.

В 2017 году ЕС и Канада подписали соглашение о свободной торговле. Двусторонняя торговля между сторонами выросла на 65%, а в 2021 году было установлено партнерство в производстве и поставках сырья.

Диверсификация экспорта

Канада также стремится диверсифицировать свой экспорт и в 2018 году поставила себе цель к 2025 году увеличить экспорт за пределы США на 50%. Министр Нг сказала, что страна находится на пути к достижению или перевыполнению этой цели.

В декабре 2024 года Канада заключила торговые соглашения с Индонезией, а на прошлой неделе - с Эквадором и прилагает существенные усилия для продвижения в Индо-Тихоокеанском регионе. На следующей неделе министр торговли Канады возглавит делегацию из более 200 представителей бизнеса, которые посетят Австралию, Сингапур и Бруней.

"Мы сидим за одним столом со странами Юго-Восточной Азии, то есть с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии. В декабре я посетила очень большую делегацию канадского бизнеса на Филиппинах, в Индонезии, на рынках Вьетнама, Малайзии, Японии, Кореи", - добавила Нг.