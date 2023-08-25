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Канада намерена ограничить количество иностранных студентов: названа причина

Фото: Канада может ограничить количество иностранных студентов (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада может ввести квоты на количество иностранных студентов, чтобы остановить рост цен на рынке недвижимости.

Об этом заявил министр инфраструктуры Канады Шон Фрейзер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Думаю, это один из вариантов, который нам следует рассмотреть", - ответил Фрейзер на вопрос о возможности введения такой квоты.

В то же время он подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу правительство еще не выработало. "Над этим следует хорошо подумать", - добавил он.

В прошлом году в Канаде насчитывалось более 800 тысяч человек по учебной визе, в то время как в 2012 году таковых было всего 275 тысяч.

В последние годы в Канаде стремительно растут цены на приобретение и аренду недвижимости, что сделало обсуждение стоимости жизни одним из главных политических вопросов.

Помощь Украины от Канады

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Месяц назад сообщалось, что Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, ранее обещавших передать Украине. Более 120 из них уже доставлены в Украину.

Также правительство Канады ранее сообщало, что передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный в России. Процесс передачи уже начался.

 

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