Канада самолетами доставила уже более 5 тысяч тонн помощи для Украины

Самолеты канадских Вооруженных сил доставили более 5000 тонн военной помощи для Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter .

Речь идет не только о канадской помощи, предназначенной Украине, но также и от других стран.

"Подразделение ВВС Канады в шотландском Прествике доставило более 10 млн фунтов (более 5 тысяч тонн, - Ред.) помощи, выделенной Украине Канадой, ее союзниками и партнерами", - говорится в публикации Ананд.

Глава Минобороны Канады также отметила, что страна продолжит оказывать Украине поддержку, доставляя такие грузы.

В посте указывается, что в течение данной транспортной миссии Канады в марте 2022 года ее военные самолеты совершили 392 вылета, а общее время, проведенное в воздухе, превысило 3000 часов.

Всего самолеты ВВС Канады транспортировали для Украины помощь от 21 страны.

Помощь Канады для Украины

Канадское правительство предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн канадских долларов, то есть более 370 млн американских долларов. Также Оттава примет участие в авиационной коалиции.

Добавим, что правительство Канады передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный в России. Процесс передачи уже начался.

Кроме того, Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, которые ранее обещала передать Украине. 18 из них передадут для ВСУ уже на следующей неделе.