Канада готує військо для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19

Найближчим часом Збройні сили Канади планують відправити війська до провінцій для допомоги місцевим урядам у боротьбі з пандемією. З цією метою в армію навіть залучать резервістів.

Про це з посиланням на власні джерела пише CBC News.

Восени Збройні сили Канади мобілізували 8 тисяч резервістів в рамках реагування на пандемію COVID-19.

"Канадська армія готується до можливого розгортання в степових провінціях - в Альберті, можливо, вже в суботу - для допомоги у реагуванні на пандемію COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що всі канадські дивізії та спільні оперативні групи отримали ще восени задачу встановити, скільки військових з частковою зайнятістю будуть доступні для несення служби.

"Особливу увагу звертають на залучення резервістів у провінціях Альберта, Саскачеван і Манітоба, які мають чи не найбільшу кількість заражень COVID-19 на душу населення в Канаді, в разі якщо ці провінції зроблять запит на допомогу", - додають у виданні.

Раніше стало відомо, що перші дози вакцини виробництва компанії Pfizer від коронавірусу будуть доставлені в Канаду наступного тижня. Масову вакцинацію в країні планують розпочати вже в першому кварталі 2021 року.

Нагадаємо, напередодні Канада продовжила обмеження на в'їзд іноземців в країну. Обмеження, які ввели через ситуацію з коронавірусом, будуть діяти до 21 січня наступного року.

Крім того, нещодавно у Канаді ввели локдаун в двох регіонах країни через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Обмеження діятимуть 28 днів.