Канада готовит войска для помощи в борьбе с пандемией COVID-19

В ближайшее время Вооруженные силы Канады планируют отправить войска в провинции для помощи местным правительствам в борьбе с пандемией. С этой целью в армию даже привлекут резервистов.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет CBC News.

Осенью Вооруженные силы Канады мобилизовали 8 тысяч резервистов в рамках реагирования на пандемию COVID-19.

"Канадская армия готовится к возможному развертыванию в степных провинциях - в Альберте, возможно, уже в субботу - для помощи в реагировании на пандемию COVID-19", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что все канадские дивизии и совместные оперативные группы получили еще осенью задачу установить, сколько военных с частичной занятостью будут доступны для несения службы.

"Особое внимание обращают на привлечение резервистов в провинциях Альберта, Саскачеван и Манитоба, которые имеют едва ли не наибольшее количество заражений COVID-19 на душу населения в Канаде, в случае если эти провинции сделают запрос на помощь", - добавляют в издании.

Ранее стало известно, что первые дозы вакцины производства компании Pfizer от коронавируса будут доставлены в Канаду на следующей неделе. Массовую вакцинацию в стране планируют начать уже в первом квартале 2021 года.

Напомним, накануне Канада продлила ограничения на въезд иностранцев в страну. Ограничения, которые ввели из-за ситуации с коронавирусом, будут действовать до 21 января следующего года.

Кроме того, недавно в Канаде ввели локдаун в двух регионах страны из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать 28 дней.