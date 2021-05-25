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Канада допустила введення нових санкцій проти Білорусі через інцидент з Ryanair

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канада може розширити санкції проти Білорусі після інциденту з літаком компанії Ryanair в Мінську і затриманням білоруського опозиціонера, одного із засновників Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Оттава засудила небезпечне втручання білоруської влади у справи цивільної авіації.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Reuters.

"Поведінка білоруського режиму обурлива, незаконна і абсолютно неприйнятна", - сказав Трюдо.

Він назвав затримання Романа Протасевича атакою на демократію і свободу ЗМІ. "Ми засуджуємо це і вимагаємо негайного його звільнення", - додав він.

Трюдо зазначив, що Канада вже ввела санкції щодо Білорусі і готова розглядати нові обмежувальні заходи щодо білоруської влади. Він також заявив, що Оттава засуджує "небезпечне втручання" Мінська в справи цивільної авіації. "Канада підтримає дії світової спільноти щодо Білорусі через інцидент з літаком через всі можливі міжнародні майданчики", - уточнив Канадський прем'єр.

Нагадаємо, раніше уряд Білорусі прийняв рішення закрити своє посольство в Канаді. Дипломатичне представництво перестане працювати з 1 вересня.

Зазначимо, 25 травня учасники саміту Євросоюзу прийняли рішення розширити економічні санкції проти Білорусі. У "чорний" список включені білоруські політики і організації, а також президент країни Олександр Лукашенко.

Як писало РБУ-Україна, саміт ЄС ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу. Це сталося у відповідь на дії білоруського режиму з примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську.

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