Канада допустила введення нових санкцій проти Білорусі через інцидент з Ryanair

Канада може розширити санкції проти Білорусі після інциденту з літаком компанії Ryanair в Мінську і затриманням білоруського опозиціонера, одного із засновників Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Оттава засудила небезпечне втручання білоруської влади у справи цивільної авіації.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Reuters.
"Поведінка білоруського режиму обурлива, незаконна і абсолютно неприйнятна", - сказав Трюдо.
Він назвав затримання Романа Протасевича атакою на демократію і свободу ЗМІ. "Ми засуджуємо це і вимагаємо негайного його звільнення", - додав він.
Трюдо зазначив, що Канада вже ввела санкції щодо Білорусі і готова розглядати нові обмежувальні заходи щодо білоруської влади. Він також заявив, що Оттава засуджує "небезпечне втручання" Мінська в справи цивільної авіації. "Канада підтримає дії світової спільноти щодо Білорусі через інцидент з літаком через всі можливі міжнародні майданчики", - уточнив Канадський прем'єр.
Нагадаємо, раніше уряд Білорусі прийняв рішення закрити своє посольство в Канаді. Дипломатичне представництво перестане працювати з 1 вересня.
Зазначимо, 25 травня учасники саміту Євросоюзу прийняли рішення розширити економічні санкції проти Білорусі. У "чорний" список включені білоруські політики і організації, а також президент країни Олександр Лукашенко.
Як писало РБУ-Україна, саміт ЄС ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу. Це сталося у відповідь на дії білоруського режиму з примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську.