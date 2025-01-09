Канада помогает США бороться с лесными пожарами в Калифорнии, - Трюдо

Канада помогает Соединенным Штатам Америки бороться с лесными пожарами на юге Калифорнии. Привлекают технику, пожарных и военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо в соцсети Х .

Он отметил, что Вооруженные силы Канады готовы к перемещению личного состава и техники к "американским соседям".

"Канада мобилизует усилия для борьбы с лесными пожарами на юге Калифорнии. Канадские водные бомбардировщики уже действуют. К работе готовы 250 пожарных", - сообщил Трюдо.

Пожары в Калифорнии

На днях в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь уничтожил уже более 1100 гектаров территории, а его быстрому распространению способствуют мощные ветры и сухая погода.

Вчера, 8 января, в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. В районе города бушуют три очага пожара, в частности в популярном среди голливудских звезд элитном районе.

Подробно о том, что происходит в Калифорнии, и кого в пожарах обвиняют американцы - читайте в материале РБК-Украина.

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