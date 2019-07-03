Канада не буде впускати жителів ОРДЛО з російськими паспортами

Канада не буде видавати в'їзні візи жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), які отримали російські паспорти. Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд в рамках Третьої конференції щодо реформ в Україні, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

За словами Фріланд, вона розглядає видачу російських паспортів жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" як акт агресії проти України й Канада це засуджує.

"Але одного засудження тут недостатньо, тому ми вважаємо ці паспорти недійсними", - сказала глава МЗС.

Фріланд додала, що мешканці окупованих територій Донбасу можуть подавати заявки на візи і відвідати Канаду зі своїми українськими паспортами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що країни домовляються про спрощення візового режиму. Мова йде про візи для учнів і працюючих українців, так і для туристів.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін доручив Міністерству внутрішніх справ країни підготувати пропозиції щодо надання додаткових преференцій громадянам України, які бажають отримати російське громадянство.