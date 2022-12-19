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Канада арестует активы российского олигарха Абрамовича

Фото: российский олигарх Роман Абрамович (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 декабря, правительство Канады объявило, что арестует активы российского олигарха Романа Абрамовича на общую сумму более 25 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня в Канаде начнется процесс конфискации 26 миллионов долларов в "Granite Capital Holdings Ltd" - принадлежащей Абрамовичу компании.

"Российские олигархи являются соучастниками незаконного и варварского вторжения в Украину, и Канада не будет убежищем для их нечестно полученных сбережений", - заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

Отметим, российский олигарх попал под санкции из-за нападения России на Украину.

Напомним, Украина утвердила обширный список санкций, в котором более 2 500 физических и почти 1 400 юридических лиц, в том числе олигарх Роман Абрамович

Ранее мы писали, что США проводят расследование деятельности компании Concord Management, осуществлявшей инвестиции хедж-фондов на миллиарды долларов для российского миллиардера Романа Абрамовича.

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Роман АбрамовичКанадаРоссийская Федерация