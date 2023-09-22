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Канада передаст Украине дополнительные танки Leopard 2, - СМИ

Фото: Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Федеральное правительство Канады сегодня, 22 сентября, объявит о поставках Украине дополнительных танков Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

Отмечается, что с января 2022 года Канада предоставила военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 миллиарда канадских долларов. 

Федеральное правительство также ввело несколько раундов санкций против России, направило канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приютило в этой стране более 175 000 украинцев.

Новая помощь Украине

Отмечается, что в пятницу федеральное правительство объявит о дополнительной военной помощи в размере 650 миллионов долларов (482,6 млн долларов США) в течение следующих нескольких лет. 

В рамках этих денег Канада поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.

Также Канада объявит о новых санкциях против России.

Зеленский в Канаде

Сегодня утром премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил встречу с президентом Украины. Согласно данным канадского правительства, стороны обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

Во время визита президент Владимира Зеленского в Канаду, ожидаются его переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо по реализации формулы мира и не только.

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