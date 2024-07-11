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Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов

Фото: президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (president.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Трюдо встретился с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Они осудили недавнюю ракетную атаку РФ по Украине. Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

Зеленский рассказал о необходимости расширения тренировочных миссий украинских пилотов. Стороны обменялись мнениями по поводу возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах и проведения в Канаде одной из тематических встреч по итогам первого Саммита мира.

Напомним, 9 июля Зеленский обсудил с Трюдо ракетную атаку РФ по Украине 8 июля и усиление ПВО.

Удар РФ по "Охматдету"

8 июля Россия массированно ударила по Украине ракетами. Одна из них попала по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

10 июля стало известно о первом умершем ребенке, который находился в реанимации во время обстрела.

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Канада