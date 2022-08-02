"Каметсталь" просить допомоги у Шмигаля: за три місяці комбінат доведеться зупинити

Металургійний комбінат "Каметсталь" звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням про підтримку: через складнощі з логістикою та падіння світових цін на металопродукцію підприємство працює лише на третину потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист підприємства до прем’єра.

У листі наголошується, що ресурсів підприємства вистачить тільки на три місяці роботи, але якщо не вжити заходів для стимулювання виробництва - комбінат буде призупинений.

Як сказано у листі, станом на липень 2022 року потужності підприємства завантажені на третину. Основні причини - обмеженість експорту готової продукції через блокаду морських портів та низькою пропускною спроможністю західних прикордонних переходів, а також високі логістичні витрати: залізничні тарифи виросли на 70% тільки за останній місяць. Це співпало у часі з падінням світових цін на продукцію ГМК, що зробило український метал неконкурентним.

"Наразі комбінат продовжуватиме працювати на мінімально можливому рівні з метою збереження висококваліфікованого та досвіченого робочого колективу. Проте якщо у найкоротший період не вжити необхідних заходів зі збереження виробничого потенціалу, то за три місяці підприємство втратить накопичені ресурси та змушене буде законсервувати виробництво", - попереджають на комбінаті.

Серед необхідних заходів, які пропонує "Каметсталь" на період війни та післявоєнний період - знизити залізничний тариф для вантажів комбінату (метал, руда, вугілля, кокс тощо) на 75% від поточного рівня, розблокувати експорт українського металу через морські порти, а також скасувати екологічні податки та ренту на ЗРС, яка фактично лягає тягарем на собівартість виробництва металургійних комбінатів.

Нагадаємо, раніше в ОП "Укрметалургпром" констатували, що металургія опинилася у найглибшій кризі з часів незалежності, тож влада має вжити невідкладних заходів для того, аби не втратити один із найважливіших секторів економіки, який дає майже третину валютних надходжень.

Як відомо, наразі феросплавна галузь працює на 20% потужності. До цього група "Метінвест" оголосила про зупинку видобутку на Південному, Інгулецькому та Північному гірсько-збагачувальних комбінатах: перші два зупинили з 1 липня, а Північний ГЗК - з середини липня. Продовжує працювати тільки ЦГЗК, але зі зменшенням потужності.

Своєю чергою, "АрселорМіттал" ухвалив рішення зупинити роботу свого ГЗК з серпня на найближчі три місяці через ускладнену логістику та світову економічну кон’юнктуру. Також в компанії повідомили про скорочення зарплати працівників на третину.