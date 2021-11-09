У Камеруні спалах холери: є перші жертви небезпечної інфекції

У Камеруні зафіксували спалах холери. За два тижні від інфекції померли щонайменше п'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ООН з координації гуманітарних питань в Камеруні ( OCHA Cameroon ).

За даними організації спалах холери зафіксований на південному заході Камеруну. Найбільше постраждав район Бумуссо. За останні два тижні захворювання діагностували у 35 осіб. Жертвами інфекції стали 5 тих, що заразилися.

Влада країни побоюється початку епідемії холери, оскільки практично всі медичні працівники і кошти кинуті на боротьбу з коронавірусом.

В OCHA нагадали, що епідемія холери виникає в умовах відсутності безпеки і гуманітарної кризи, коли населення регулярно переміщається в місця, де обмежений доступ до чистої питної води і важко дотримуватися правил особистої гігієни.