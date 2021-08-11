У Нігерії спалах холери: з початку року померли понад 800 осіб. В цілому мова йде про 31 425 ймовірних випадки захворювання, в тому числі 816 - летальних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

З початку року спалахи холери спостерігалися в 22 штатах Нігерії (з 36) і Федеральній столичній території.

"У заяві NCDC говориться, що в даний час число передбачуваних випадків захворювання продовжує зростати по всій країні, епідемія переросла в національну кризу", - вказується в повідомленні нігерійського центру з контролю захворювань (NCDC).

Щоб уникнути зараження NCDC закликає жителів країни дотримуватися правил гігієни і користуватися джерелами чистої води.

Крім того, міністерство охорони здоров'я Нігерії направило медичні бригади в найбільш постраждалі Штати, посиливши тестування і запустивши кампанію з вакцинації від холери.