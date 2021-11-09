В Камеруне вспышка холеры: есть первые жертвы опасной инфекции
В Камеруне зафиксировали вспышку холеры. За две недели от инфекции умерли по меньшей мере пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Камеруне (OCHA Cameroon).
По данным организации вспышка холеры зафиксирована на юго-западе Камеруна. Больше всего пострадал район Бумуссо. За последние две недели заболевание диагностировали у 35 человек. Жертвами инфекции стали 5 заразившихся.
Власти страны опасаются начала эпидемии холеры, поскольку практически все медицинские работники и средства брошены на борьбу с коронавирусом.
В OCHA напомнили, что эпидемия холеры возникает в условиях отсутствия безопасности и гуманитарного кризиса, когда население регулярно перемещается в места, где ограничен доступ к чистой питьевой воде и трудно соблюдать правила личной гигиены.
Напомним, ранее вспышку холеры зафиксировали в Нигерии. По данным на август, в стране с начала года от заболевания умерли более 800 человек.