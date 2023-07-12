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Камеры для беспилотников и не только. Канада выделила новый пакет помощи для Украины

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада объявила о новом пакете финансовой помощи для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности. Его сумма составляет более 411 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Новое финансирование для Украины основывается на более чем 8 миллиардах долларов в виде многогранной помощи, которую Канада выделила с начала 2022 года", - говорится в сообщении.

Камеры для беспилотников

Трюдо сообщил, что Канада продолжит предоставлять Украине военную технику и обучение, необходимое ей для самообороны.

"Канада намерена опираться на нашу военную поддержку и ответить на прямой запрос Украины, предоставив дополнительные беспилотные камеры", - сказал глава правительства.

Нелетальная помощь

Кроме того, премьер-министр объявил о дополнительных 37 млн долларов в Комплексный пакет помощи для Украины.

Этот вклад, в дополнение к 26 миллионам долларов, объявленных в апреле 2023 года, поддержит предоставление НАТО нелетальной практической помощи Украине. Речь идет о передаче материалов, включая топливо, пайки и средства первой помощи.

Кибербезопасность

Трюдо также объявил о выделении Украине дополнительной помощи в области кибербезопасности в размере 2 млн долларов для поддержки усилий по противодействию враждебной киберактивности перед лицом киберрисков и угроз.

Обучение украинских пилотов на F-16

Канада вместе с Бельгией, Данией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией подписали заявление о создании совместной коалиции для обучения ВВС Украины эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.

"Подписав заявление, Канада обязуется внести свой вклад в многонациональные усилия по обучению украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16", - добавил Трюдо.

Помощь от Канады

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Также сегодня Трюдо сообщил, что Канада будет обучать украинских курсантов в своем профильном колледже в Квебеке. Эту интенсивную программу разработали совместно с НАТО.

Месяц назад сообщалось, что Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, ранее обещавших передать Украине. Более 120 из них уже доставлены в Украину.

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