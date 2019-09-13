ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кам'янському сталася пожежа в автобусі

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 20:52
У Кам'янському сталася пожежа в автобусі
Фото: пожежа в автобусі (dsns.gov.ua)

В результаті події ніхто не постраждав

У п'ятницю, 13 вересня, у Кам'янському під час руху загорівся пасажирський автобус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Як повідомляється, інцидент стався близько 14:50 на проспекті Василя Стуса в Заводському районі міста. Пожежники встановили, що в пасажирському автобусі Mersedes сталося загорання моторного відсіку. Пожежа була ліквідована о 15:00.

Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. На момент пожежі автобус рухався у тестовому режимі, тому пасажирів в ньому не було. Вогнем було пошкоджено моторний відсік, обшивку та електропроводку транспортного засобу.

"Внаслідок події постраждалих та загиблих не було. Встановленням причин загоряння займаються правоохоронні органи. До ліквідації пожежі залучено 4 чоловіки особового склад та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що у серпні у Києві біля станції метро "Лісова" на ходу загорілася маршрутка. В результаті пожежі транспортний засіб повністю згорів. За даними рятувальників, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, в липні на вулиці Курилівській у Харкові на ходу загорівся пасажирський автобус "Богдан". Через пожежу автобус вигорів дотла. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

У центрі Києва горів склад будматеріалів Під Черніговом на міському сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа
Новини України пожежаДнепропетровская областьавтобусКаменское
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся