Камбэк "Интера" и дебютный гол Беллингема за "Боруссию": что произошло на клубном ЧМ

Клубный чемпионат мира, групповой раунд, 2-й тур

Группа Е

"Интер" - "Урава Ред Даймондс" - 2:1

Голы: Мартинес, 78, Карбони, 90+2 - Ватанабе, 11

"Ривер Плейт" - "Монтеррей" - 0:0

Удаление: Кастано (Р), 90+1 (вторая желтая)

Группа F

"Мамелоди Сандаунз" - "Боруссия" - 3:4

Голы: Рибейро, 11, Рейнерс, 62, Мотиба, 90 - Нмеча, 16, Гирасси, 34, Беллингем, 45, Мудау, 59 (автогол)

"Флуминенсе" - "Ульсан" - 4:2

Голы: Ариас, 27, Нотато, 66, Фрейтес, 83, Кено, 90+4 - Ли Джин Хён, 37, Ум Вон Сан, 45+3

Неожиданный "джокер" "Интера"

В группе Е итальянский "Интер" дожал японскую "Ураву" на последних минутах. Азиатская команда шокировала фаворитов, открыв счет в начале встречи.

"Интер" настойчиво атаковал, пытаясь спасти поединок, и своего добился. Сначала Барелла выполнил подачу с углового, а Мартинес акробатическим ударом сравнял счет. А уже в компенсированное время победный гол оформил 19-летний Карбони, получивший шанс проявить себя под руководством нового тренера "нерадзурри" Кристиана Киву. Победа вывела "Интер" в лидеры группы.

Но уже через несколько часов ситуация изменилась. Аргентинский "Ривер Плейт" сыграл вничью с мексиканским "Монтерреем" и вернул себе первую строчку в таблице благодаря лучшей разнице мячей. Аргентинцы полностью контролировали игру, но не сумели воплотить преимущество в забитые мячи.

Группа Е

"Ривер Плейт" - 4 очка (мячи - 3-1) "Интер" - 4 (3-2) "Монтеррей" - 2 (1-1) "Урава" - 0 (2-5)

Триумф атакующего футбола

Четыре участника группы F порадовали болельщиков результативностью, забив в двух матчах 13 голов.

"Мамелоди Сандаунз" в случае победы над "Боруссией" досрочно выходил в плей-офф. И африканцы могли завершить игру с приемлемым для себя результатом, если бы сами не привозили голы в собственные ворота. Сначала, при счете 1:0 в их пользу, голкипер Уильямс неудачно начал атаку, отдав мяч прямо на ногу полузащитнику "шмелей" Нмечу - тот без проблем отправил его в сетку. А в начале второго тайма защитник Мудау срезал мяч в собственные ворота, доведя счет до 1:4.

Перед этим свой дебютный гол за "Боруссию" оформил 18-летний Джоб Беллингем - младший брат Джуда из "Реала". Он проводил свой первый матч в составе немецкого клуба на клубном Мундиале.

Уступая - 1:4, африканская команда проявила характер, сократив отставание до минимума. В последние минуты "Мамелоди" создал несколько моментов, но спасти ничью не сумел.

В параллельном матче бразильский "Флуминенсе" одолел южнокорейский "Ульсан". После первого тайма "Флу" неожиданно уступал, но во второй половине игры оформил камбэк и сохранил лидерство в группе.

Группа F