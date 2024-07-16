Камала Харрис пригласила на дебаты потенциального вице-президента Трампа, - Politico
Вице-президент Камала Харрис поздравила сенатора Джеймса Вэнса с избранием на должность заместителя бывшего президента Дональда Трампа и вызвала его на теледебаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В телефонном обращении Харрис выразила "надежду, что они смогут встретиться на вице-президентских дебатах, предложенных телеканалом CBS News".
Ожидается, что Харрис и Вэнс сойдутся на дебатах позже этим летом. Кампания Байдена согласилась на проведение дебатов на CBS, которые должны состояться либо 23 июля, либо 13 августа. Кампания Трампа не отклонила приглашение, но взамен приняла приглашение Fox News на дебаты вице-спикеров.
"Мы знаем, что Дональду Трампу нужен помощник. Он не хочет партнера по руководству. Он не хочет еще одного Майка Пенса, и я думаю, что это понятно", - сказала Харрис в комментарии изданию.
По словам чиновницы, важным критерием будет то, будут ли они абсолютно лояльными к Трампу, "несмотря на страну, присягу или, откровенно говоря, американский народ?"
"Я планирую быть в студии CBS ... в июле или августе. И посмотрим, появится ли другая сторона. Я готова выступить с доказательством - кого бы он ни выбрал, кто бы это ни был", - отметила Харрис.
Президентские выборы в США
Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными кандидатами гонки являются действующий президент, демократ Джо Байден, а также республиканец Дональд Трамп.
В понедельник, 15 июля, Трамп набрал необходимое количество голосов республиканцев для выдвижения кандидатом на от партии на выборах. В соцсети Truth Social он сообщил, что в случае своего избрания, назначит вице-президентом США сенатора Джей Ди Вэнса из штата Огайо.
Более подробно о Вэнсе - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.