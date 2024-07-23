Камала Харрис отказывается председательствовать на обращении Нетаньяху к Конгрессу, - CNN

Напомним, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Вашингтон, чтобы выступить перед Конгрессом США и встретиться с президентом Джо Байденом. Также, по информации AP, Нетаньяху должен был встретиться с Харрис.

Байден и Нетаньяху обсудят мирный план по Сектору Газа . Главной темой диалога станет освобождение заложников и соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

Новый мирный план

Недавно ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.

В частности, из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации всего руководства ХАМАС первый мирный план был провален.

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