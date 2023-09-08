В Каменском на улице застрелили мужчину, в области проводят полицейскую спецоперацию

Детали дела

Около 13 часов в городе Каменское 30-летний злоумышленник нанес смертельное огнестрельное ранение мужчине. В результате огнестрельного ранения 29-летний пострадавший погиб.

Установлено, что после инцидента нападавший скрылся на автомобиле "Subaru Forester" серого цвета.

В области объявили о проведении спецоперации

Для выявления автомобиля и задержания причастного к стрельбе на территории Днепропетровской области введена полицейская операция, ориентированы все наряды полиции.

Фото с места происшествия (nashreporter.com)

"Полиция просит с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", - говорится в сообщении.

Правоохранителями открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Происшествия в Украине

Нетрезвый мужчина в центре Кропивницкого на АЗС угрожал людям взорвать гранату, но когда понял, что на место едет полиция, решил скрыться. Но стражи порядка, которым пришлось стрелять на предупреждение, задержали его.

Также мошенники использовали фотографию главы Минздрава Украины для продажи несуществующих лекарств. Правоохранителям удалось ликвидировать схему и задержать ее устроителей.

Недавно правоохранители задержали мужчину, начавшего стрельбу в центре Днепра. Местный житель из окна автомобиля выстрелил несколько раз из травматического пистолета.