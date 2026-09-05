RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Каменском в результате ночной атаки погибли четыре человека, есть раненные

07:11 05.09.2026 Сб
1 мин
Одна из пострадавших женщин находится в реанимации
aimg Екатерина Коваль
Фото: трое пострадавших находятся в больнице (Getty Images)

Число жертв атаки на Каменское возросло до четырех погибших, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

По словам Ганжи, трое пострадавших находятся в больнице, в том числе 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Перед самым ударом Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении Днепра, а вскоре уточнили - целей сразу несколько, и часть из них следует именно на Каменское. Именно эти цели поразили промышленное предприятие города.

Еще ночью того же дня стало известно, что Киев ожидает реакции Москвы относительно возможного прекращения огня в воздухе на время дипломатических встреч.

По словам источника в Офисе президента, подобная практика временного затишья уже применялась раньше во время переговоров, и в тот же вечер ожидали узнать, согласилась ли Россия на такие условия в этот раз.

Днепропетровщина в эти дни находится под усиленным давлением врага. Только 2 сентября в результатеатаки на Днепр погибли по меньшей мере два жителя города, а удар повредил продуктовые склады одной из торговых сетей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КаменскоеДнепропетровская областьВойна в Украине